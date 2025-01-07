Зеленский провел первый разговор с новым Президентом Швейцарии: что обсудили
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с Карин Келлер-Зуттер и поздравил ее с новой должностью. Обсудили поддержку Украины, Саммит мира и программу Food from Ukraine для Сирии.
"Провел телефонный разговор с новым Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и поздравил ее со вступлением в должность". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Во время беседы украинский лидер выразил благодарность Швейцарии за длительную поддержку Украины, которая охватывает как политические, так и гуманитарные аспекты. Особое внимание было уделено роли Швейцарии в организации первого Саммита мира и ее участия в мероприятиях, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира для Украины и Европы.
Кроме этого, Зеленский подчеркнул важность взносов Швейцарии в программу Grain from Ukraine и пригласил к участию в новой инициативе Food from Ukraine. Эта программа направлена на поставку украинской агропродукции в Сирию, что имеет целью помочь преодолеть продовольственный кризис в регионе. Первые 500 тонн пшеничной муки из Украины уже были отправлены в Сирию.
Лидеры двух государств договорились продолжить диалог во время личной встречи, которая должна состояться в ближайшее время.
В Сирию завтра доставят 500 тонн украинской муки - Сибига30 дек. 2024, 10:38 • 44145 просмотров