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Зеленський про удар рф по полтавському Інституту зв’язку: на лікуванні у стаціонарі перебуває 220 поранених

Зеленський про удар рф по полтавському Інституту зв’язку: на лікуванні у стаціонарі перебуває 220 поранених

Київ • УНН

 • 49569 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що 220 поранених все ще перебувають у лікарні після ракетного удару по Інституту зв'язку в Полтаві. Він подякував медикам і рятувальникам за їхню роботу в постраждалих регіонах.

Після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Про це повідомив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Початок цього вересня, на жаль, був позначений жорстокими російськими ударами. Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені", - повідомив Зеленський.

Президент подякував всім лікарям, усім медичним сестрам, які стараються дуже, а також рятувальникам.

"... я хочу відзначити рятувальників – увесь колектив ДСНС України в Полтавській області, а також в усіх інших областях, куди росія спрямовує свої ракети та дрони. Дніпровщина, особливо Нікополь, Павлоград, інші наші міста, інші наші громади, наша Харківщина, Донецька область, Миколаївщина, Львів та Львівська область, Сумщина й усюди в Україні працюють наші люди та всі необхідні служби, які рятують, допомагають, відновлюють", - повідомив Зеленський.

Доповнення

5 вересня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві було завершено. На той час було відомо про 55 загиблих людей, постраждали – 328.

Керівник Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк заявив, що правоохоронці у зв'язку із влучанням ворожих ракет по території навчального закладу розглядають версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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