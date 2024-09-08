Зеленский об ударе рф по полтавскому Институту связи: на лечении в стационаре находится 220 раненых
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что 220 раненых все еще находятся в больнице после ракетного удара по Институту связи в Полтаве. Он поблагодарил медиков и спасателей за их работу в пострадавших регионах.
После удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых. Об этом сообщил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
«Начало этого сентября, к сожалению, было обозначено жестокими российскими ударами. Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых. Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые», - сообщил Зеленский.
Президент поблагодарил всех врачей, всех медицинских сестер, которые стараются очень, а также спасателей.
«... я хочу отметить спасателей - весь коллектив ГСЧС Украины в Полтавской области, а также во всех других областях, куда россия направляет свои ракеты и дроны. Днепровщина, особенно Никополь, Павлоград, другие наши города, другие наши общины, наша Харьковщина, Донецкая область, Николаевщина, Львов и Львовская область, Сумщина и всюду в Украине работают наши люди и все необходимые службы, которые спасают, помогают, восстанавливают», - сообщил Зеленский.
Дополнение
5 сентября аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве были завершены. К тому времени было известно о 55 погибших людях, пострадавших - 328.
Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.