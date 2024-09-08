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Зеленський про далекобійність: росія ухиляється від миру настільки, наскільки світ уникає сильних рішень

Зеленський про далекобійність: росія ухиляється від миру настільки, наскільки світ уникає сильних рішень

Київ • УНН

 • 71312 перегляди

Президент України заявив, що росія ухиляється від миру настільки, наскільки світ уникає сильних рішень. Зеленський подякував країнам-партнерам за нові домовленості щодо допомоги Україні.

росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для рф. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні. ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень", - повідомив Зеленськмй під час відеозвернення.

Підсумки "Рамштайну": Іспанія приєдналась до двох коаліцій на підтримку України06.09.24, 19:34 • 74184 перегляди

Президент подякував всім у світі, хто допомагає нам наближати ці безумовно необхідні кроки партнерів.

"Зараз за оголошені кроки на "Рамштайні" й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні я хочу відзначити Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію. Дякую всім вам, друзі!" - резюмував він.

Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна07.09.24, 12:36 • 50435 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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