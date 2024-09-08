Зеленский о дальнобойности: россия уклоняется от мира настолько, насколько мир избегает сильных решений

россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для рф. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Эта неделя дала новые договоренности по снарядам для Украины, по финансам для производства оружия, дронов и ракет в Украине. ПВО - неизменный приоритет. И мы продолжаем на всех уровнях убеждать партнеров по дальнобойности. россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для россии. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

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Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров.

"Сейчас за объявленные шаги на "Рамштайн" и за другую помощь, которая была согласована именно на этой неделе я хочу отметить Германию, Америку, Британию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Румынию, Литву и Латвию. Спасибо всем вам, друзья!" - резюмировал он.

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