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Зеленському запропонували скасувати обов’язкове ЗНО з математики

Зеленському запропонували скасувати обов’язкове ЗНО з математики

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президенту запропонували відмінити обов’язкову здачу ЗНО з математики з 2021 року. Відповідну петицію за номером 22/072348-еп зареєстрували на сайті Президента, передає УНН.

“Відміна обов’язкової здачі ЗНО з математики з 2021 року, адже це не є доцільним тому, що цей предмет не потрібен для в ступу до гуманітарних закладів освіти”, — йдеться у тексті петиції.

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Автор звернення — Богдан Басалик. Його зареєстрували 5 вересня. Підпис петиції триває, наразі її підписали 38 людей із 25 тисяч необхідних.

Також Президенту пропонували обмежити час продажу алкогольних напоїв у барах та ресторанах.

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