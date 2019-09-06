Зеленському запропонували скасувати обов’язкове ЗНО з математики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президенту запропонували відмінити обов’язкову здачу ЗНО з математики з 2021 року. Відповідну петицію за номером 22/072348-еп зареєстрували на сайті Президента, передає УНН.
“Відміна обов’язкової здачі ЗНО з математики з 2021 року, адже це не є доцільним тому, що цей предмет не потрібен для в ступу до гуманітарних закладів освіти”, — йдеться у тексті петиції.
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Автор звернення — Богдан Басалик. Його зареєстрували 5 вересня. Підпис петиції триває, наразі її підписали 38 людей із 25 тисяч необхідних.
Також Президенту пропонували обмежити час продажу алкогольних напоїв у барах та ресторанах.