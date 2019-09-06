Президента закликали відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На сайті Глави держави розпочався збір підписів до петиції з проханням відправити у відставку міністра освіти і науки України Анну Новосад. Відповідну петицію за номером 22/072370-еп розмістили на сайті Президента, передає УНН.
“Відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад за некомпетентність при виконанні службових обов’язків. Зокрема, допущення нецензурних слів у підручниках української мови”, — йдеться у тексті звернення.
Автор петиції — Ігор Ховряк. Вона була зареєстрована 5 вересня. Наразі триває збір підписів, голоси віддали 22 людини з 25 тисяч необхідних.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на петицію про вільне володіння зброєю.