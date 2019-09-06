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Зеленський відреагував на петицію про вільне володіння зброєю

Зеленський відреагував на петицію про вільне володіння зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відхилив електронну петицію про законодавче врегулювання обігу зброї в Україні. Він пояснив, що вважає це передчасним кроком, пише УНН з посиланням на текст відповіді на петицію, опублікований на сайті Глави держави.

Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію про законодавче врегулювання обігу зброї та відхилив її. На його думку, легалізація обігу зброї в Україні була б наразі передчасною.

Зеленський звернув увагу, що легалізації зброї в Україні має передувати “комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері, насамперед з урахуванням аналізу досвіду іноземних держав”.

“Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність — людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана”, — зазначив Глава держави.

Електронна петиція “Навести порядок з обігом зброї, а порядок — це закон” була оприлюднена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 22 травня 2019 року та набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Варто нагадати, що Зеленського просять перетворити крейсер “Україна” на музей.

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