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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103790 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 117861 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109521 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115883 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Зеленский отреагировал на петицию о свободном владении оружием

Зеленский отреагировал на петицию о свободном владении оружием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил электронную петицию о законодательном урегулировании оборота оружия в Украине. Он пояснил, что считает это преждевременным шагом, пишет УНН со ссылкой на текст ответа на петицию, опубликованный на сайте Главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о законодательном урегулировании оборота оружия и отклонил ее. По его мнению, легализация оборота оружия в Украине была бы сейчас преждевременной.

Зеленский обратил внимание, что легализации оружия в Украине должно предшествовать “комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств”.

“Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация обращения в государстве оружия рассматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана”, — отметил Глава государства.

Электронная петиция “Навести порядок с оборотом оружия, а порядок — это закон” была обнародована на сайте официального интернет-представительства президента Украины 22 мая 2019 года и набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Стоит напомнить, что Зеленского просят превратить крейсер “Украина” в музей.

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