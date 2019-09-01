Зеленському запропонували обмежити час продажу алкоголю у барах та ресторанах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українці запропонували Президенту України Володимиру Зеленському обмежити продаж алкогольних напоїв повнолітнім в магазинах, барах, ресторанах. Про це передає УНН із посиланням на сайт Глави держави, де і розміщена петиція №22/071548-еп.
"Запровадити, щоб продавали алкогольні напої повнолітнім в магазинах, барах, ресторанах та інших з 10 до 20 години в робочі дні та з 10 до 15 години у вихідні", - йдеться в тексті петиції.
Петицію оприлюднили 30 серпня. До кінця збору підписів залишився 91 день.
Додамо, що така пропозиція щодо вживання алкоголю набрала всього 8 голосів з 25000 необхідних.
Нагадаємо, у Львівській області викрито організоване злочинне угруповання, яке створило масштабну мережу незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.