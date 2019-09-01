Зеленскому предложили ограничить время продажи алкоголя в барах и ресторанах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцы предложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому ограничить продажу алкогольных напитков совершеннолетним в магазинах, барах, ресторанах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где и размещена петиция №22 / 071548-эп.
"Ввести, чтобы продавали алкогольные напитки совершеннолетним в магазинах, барах, ресторанах и других с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в выходные", - говорится в тексте петиции.
Петицию обнародовали 30 августа. К концу сбора подписей остался 91 день.
Добавим, что такое предложение относительно употребления алкоголя набрало всего 8 голосов из 25 000 необходимых.
Напомним, во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков.