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На Львівщині заблокували підпільне виробництво алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Львівській області викрито організоване злочинне угруповання, яке створило масштабну мережу незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв. Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, вісім мешканців регіону облаштували на базі гаражних, складських та господарських приміщень циклічне виробництво контрафактної горілчаної продукції. Товар виготовляли з нелегальної сировини сумнівної якості.

Готову підробку учасники групи реалізовували через місця роздрібної торгівлі в різних регіонах України під виглядом відомих брендів з використанням фальшивих марок акцизного податку.

Під час обшуків правоохоронці виявили за місцями виробництва та зберігання контрафакту спирти невідомого походження та партію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму понад 1 мільйон гривень. Також вилучено купажні ємності та підроблені акцизи. Функціонування нелегальної мережі сприяло тінізації економіки та могло завдати значної шкоди здоров’ю громадян.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України всім фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці вилучили майже 10 тисяч літрів контрафактної горілки та коньяку.

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