Во Львовской области заблокировали подпольное производство алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Во Львовской области разоблачена организованная преступная группировка, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, восемь жителей региона обустроили на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений циклическое производство контрафактной водочной продукции. Товар изготавливали из нелегального сырья сомнительного качества.
Готовую подделку участники группы реализовывали через места розничной торговли в разных регионах Украины под видом известных брендов с использованием фальшивых марок акцизного налога.
Во время обысков правоохранители обнаружили в местах производства и хранения контрафакта спирты неизвестного происхождения и партию незаконно изготовленных алкогольных напитков на сумму более 1 миллион гривен. Также изъято купажные емкости и поддельные акцизы. Функционирование нелегальной сети способствовало тенизации экономики и могло нанести значительный вред здоровью граждан.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины всем фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога.
Напомним, в Харьковской области правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров контрафактной водки и коньяка.