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На Харківщині вилучили майже 10 тисяч літрів підробленого алкоголю

На Харківщині вилучили майже 10 тисяч літрів підробленого алкоголю

Київ • УНН

 • 11485 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Харківській області правоохоронці вилучили майже 10 тисяч літрів контрафактної горілки та коньяку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Оперативники Управління захисту економіки в Харківській області, слідчі ДФС Харківської області під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили групу осіб, яка реалізувала злочинну схему збуту та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

Незаконна діяльність здійснювалась на території Краснокутського та Богодухівського району Харківської області. В подальшому контрафактна продукції мала потрапити на споживчі ринки Харкова та області.

20 серпня, в ході проведених обшуків, правоохоронці виявили та вилучили майже 10 тисяч літрів контрафактної продукції. Фігуранти справи "спеціалізувались" на горілці та коньяку. Фасувалась продукція у пляшки об’ємом 5 літрів та пакунки bag-in-box об’ємом 10 літрів.

Також вилучено контрафактні цигарки розфасовані у 32 тисячі пачок без марок акцизного податку України.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці перекрили контрабандний канал постачання спирту та виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції. 

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