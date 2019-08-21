В Харьковской области изъяли почти 10 тысяч литров поддельного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Харьковской области правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров контрафактной водки и коньяка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области, следователи ГФС Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили группу лиц, которая реализовала преступную схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков", - говорится в сообщении.
Незаконная деятельность осуществлялась на территории Краснокутского и Богодуховского района Харьковской области. В дальнейшем контрафактная продукции должна была попасть на потребительские рынки Харькова и области.
20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 тысяч литров контрафактной продукции. Фигуранты дела "специализировались" на водке и коньяке. Фасовалась продукция в бутылки объемом 5 литров и пакеты bag-in-box объемом 10 литров.
Также изъяты контрафактные сигареты расфасованные в 32 тысячи пачек без марок акцизного налога Украины.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Винницкой области правоохранители перекрыли контрабандный канал поставки спирта и изготовление из него контрафактной алкогольной продукции.