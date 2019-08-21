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В Харьковской области изъяли почти 10 тысяч литров поддельного алкоголя

В Харьковской области изъяли почти 10 тысяч литров поддельного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 11485 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Харьковской области правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров контрафактной водки и коньяка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области, следователи ГФС Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили группу лиц, которая реализовала преступную схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Незаконная деятельность осуществлялась на территории Краснокутского и Богодуховского района Харьковской области. В дальнейшем контрафактная продукции должна была попасть на потребительские рынки Харькова и области.

20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 тысяч литров контрафактной продукции. Фигуранты дела "специализировались" на водке и коньяке. Фасовалась продукция в бутылки объемом 5 литров и пакеты bag-in-box объемом 10 литров.

Также изъяты контрафактные сигареты расфасованные в 32 тысячи пачек без марок акцизного налога Украины.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой области правоохранители перекрыли контрабандный канал поставки спирта и изготовление из него контрафактной алкогольной продукции.

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