Зеленскому предложили отменить обязательное ВНО по математике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президенту предложили отменить обязательную сдачу ВНО по математике с 2021 года. Соответствующую петицию под номером 22/072348-эп зарегистрировали на сайте Президента, передает УНН.
"Отмена обязательной сдачи ВНО по математике с 2021, ведь это не целесообразно потому, что этот предмет не нужен для поступления в гуманитарные учебные заведения", - говорится в тексте петиции.
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Автор обращения - Богдан Басалик. Его зарегистрировали 5 сентября. Подписание петиции продолжается, пока ее подписали 38 человек с 25 тыс. необходимых.
Также Президенту предлагали ограничить время продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах.