Зеленського просять повернути авіасполучення з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На сайті Глави держави триває збір підписів до петиції щодо повернення авіасполучення з Російською Федерацією. Відповідна петиція за номером №22/067008-еп зареєстрована на сайті Президента, передає УНН.
"Через скасування авіасполучення страждають в основному українці, які не можуть бачитися з родиною", - сказано в тексті звернення.
Відповідна петиція була оприлюднена 25 липня. Станом на сьогодні вона зібрала 2208 голосів із 25 тис. необхідних.
Як повідомляв УНН, у квітні уряд вирішив унеможливити прямі нерегулярні перельоти до Росії.