Зеленського просять додавати жінкам 10 років стажу за виховання дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять за народження і виховання кожної дитини додавати жінкам 10 років стажу, а чоловікам за виховання дитини – 1 рік. Відповідна петиція №22/081730-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
Враховувати в стаж роботи жінкам по 10 років за виношування, народження і виховання кожної дитини. Чоловікам — по 1 року за виховання дитини.
“Враховувати у стаж роботи жінкам по 10 років за виношування, народження і виховання кожної дитини, незалежно від відрахувань, що проводяться за неї роботодавцями. Чоловікам — по 1 року за виховання дитини”, — йдеться в тексті петиції.
На думку авторів петиції, жінки перестануть залишатися один на один з проблемою материнства і перестануть хвилюватися за свою пенсію.
“Вагітність і пологи значно підривають жіноче здоров’я. Враховувати роки в стаж жінкам, що мають дітей, буде справедливо по відношенню до тих, хто не хоче їх мати зовсім. Сім’ям, які не хочуть мати дітей, або батьки, які не займаються вихованням своїх дітей — все залишити без змін”, — йдеться у тексті петиції.
Раніше УНН повідомляв, що українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей.