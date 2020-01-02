Зеленского просят добавлять женщинам 10 лет стажа за воспитание ребенка

Учитывать в стаж работы женщинам по 10 лет за вынашивание, рождение и воспитание каждого ребенка. Мужчинам - по 1 году за воспитание ребенка.

"Учитывать в стаж работы женщинам по 10 лет за вынашивание, рождение и воспитание каждого ребенка, независимо от отчислений, проводимых ее работодателями. Мужчинам - по 1 году за воспитание ребенка", - говорится в тексте петиции.

По мнению авторов петиции, женщины перестанут оставаться один на один с проблемой материнства и перестанут волноваться за свою пенсию.

"Беременность и роды значительно подрывают женское здоровье. Учитывать годы в стаж женщинам, имеющим детей, будет справедливо по отношению к тем, кто не хочет их иметь вовсе. Семьям, которые не хотят иметь детей, или родители, которые не занимаются воспитанием своих детей - все оставить без изменений", - говорится в тексте петиции.

Ранее УНН сообщал, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимира Зеленского с призывом ввести лицензию на рождение детей.