Зеленський звільнив начальника СБУ на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Олексія Петрова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.
"Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", йдеться в указі Президента №150/2020 від 17 квітня.
Нагадаємо, Зеленський 27 серпня 2019 року призначив начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олексія Петрова, який до цього був начальником Департаменту контррозвідки СБУ.