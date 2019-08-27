Зеленський призначив головою кіровоградського СБУ чиновника з центрального апарату
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олексія Петрова, який до цього був начальником Департаменту контррозвідки СБУ. Про це йдеться у президентських указах №№626-627 від 27 серпня, передає УНН.
"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться у тексті указу.
До цього Олексія Петрова Президент звільнив з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Раніше Зеленський доручив звільнити голів СБУ у трьох областях.