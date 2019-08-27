Зеленский назначил главой кировоградского СБУ чиновника из центрального аппарата

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в тексте указа.

До этого Алексея Петрова Президент уволил с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях.