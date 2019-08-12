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Зеленський доручив звільнити голів СБУ у трьох областях

Зеленський доручив звільнити голів СБУ у трьох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область доручив звільнити дев’ять керівників райвідділів та трьох голів СБУ в Рівненській, Волинській, Житомирській областях, передає кореспондент УНН.

“До пана Князєва звертаюсь і до пана Баканова. Рівненська область — Рокитнівський, Дубровицький, Володимирський, Зарічницький, і Сарнинський райони. Керівників райвідділів будь ласка звільніть, вони не допомагають в нашій країні. А потім розберемось, хто в схемі з них, хто ні. Житомирська область — Олевський, Обрицький райони. Волинська області — Ратнівський і Любешівський райони. До пана Баканова: будь ласка, змінюйте голів СБУ у трьох областях — Рівненська, Волинська, Житомирська”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський доручив звільнити керівника поліції Житомирської області через бурштинові схеми.

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