Зеленський доручив звільнити голів СБУ у трьох областях

“До пана Князєва звертаюсь і до пана Баканова. Рівненська область — Рокитнівський, Дубровицький, Володимирський, Зарічницький, і Сарнинський райони. Керівників райвідділів будь ласка звільніть, вони не допомагають в нашій країні. А потім розберемось, хто в схемі з них, хто ні. Житомирська область — Олевський, Обрицький райони. Волинська області — Ратнівський і Любешівський райони. До пана Баканова: будь ласка, змінюйте голів СБУ у трьох областях — Рівненська, Волинська, Житомирська”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський доручив звільнити керівника поліції Житомирської області через бурштинові схеми.