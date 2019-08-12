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Зеленський доручив звільнити керівника поліції Житомирської області через бурштинові схеми

Зеленський доручив звільнити керівника поліції Житомирської області через бурштинові схеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область закликав звільнити керівника поліції області та очільників райвідділів поліції, а також голову СБУ в області, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми кажемо про Житомирщину, це Олевський та Овруцький райони. Керівників райвідділів поліції я вас дуже прошу звільнити", - сказав Зеленський.

У відповідь Князєв пообіцяв йому виконати це доручення.

Також Зеленський звернувся до керівника обласної поліції.

"Я буду говорити з керівником, я теж вам рекомендую покинути свою посаду. Буду говорити з паном Аваковим, зараз – з паном Князєвим. Я не вірю вам. За 4 роки ви кажете що припинили (незаконний видобуток бурштину - ред.), а у мене є економічні висновки, що ви припинили, хто припинив… Я вам це запропонував, може ви нормальна людина, може ви в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з бурштинними піратами Житомирщини", - сказав Президент.

Після цього він звернувся до голови СБУ в області.

"Ми змінимо голову Служби безпеки України Житомирської області. Я хотів би, щоб пан Іван Баканов розглянув іншу кандидатуру", - заявив Зеленський.

Він також звернувся до прокурора області, водночас заступник прокурора заявив, що той у відпустці.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що незаконний видобуток бурштину в Україні набув масштабу екологічного лиха.

Українські Національні Новини

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