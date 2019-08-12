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Незаконний видобуток бурштину в Україні набув масштабу екологічного лиха – Зеленський

Київ • УНН

 • 15239 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Проблема незаконного видобутку бурштину в Житомирській, Волинській, Рівненській областях України набула масштабу екологічного лиха. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область, передає кореспондент УНН.

"Нарада присвячена незаконному видобутку бурштину на території Житомирської області, але ця проблема в цілому в Україні. Будемо говорити про Житомирську, Волинську, Рівненську області. Вважаю, що ця проблема реально набула масштабу України, масштабу екологічного лиха", - заявив Зеленський.

З його слів, внаслідок цієї діяльності тисячі гектарів лісових земель було перетворено на пустир.

"Ми розуміємо що люди полюють на бурштин. Розуміємо, вся ця війна з державою кримінальних авторитетів, які прикривались і поліцією, і СБУ, і прокуратурою... вона почалася, в цілому, у великих масштабах, наскільки я знаю, у 2014 році", - додав він.

Нагадаємо, починаючи з 2015 року, в Україні до суду спрямовано матеріали 523 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу "Порушення правил охорони та використання надр". Під статтю підпадає, зокрема, незаконний видобуток бурштину.

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