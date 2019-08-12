Незаконний видобуток бурштину в Україні набув масштабу екологічного лиха – Зеленський

"Нарада присвячена незаконному видобутку бурштину на території Житомирської області, але ця проблема в цілому в Україні. Будемо говорити про Житомирську, Волинську, Рівненську області. Вважаю, що ця проблема реально набула масштабу України, масштабу екологічного лиха", - заявив Зеленський.

З його слів, внаслідок цієї діяльності тисячі гектарів лісових земель було перетворено на пустир.

"Ми розуміємо що люди полюють на бурштин. Розуміємо, вся ця війна з державою кримінальних авторитетів, які прикривались і поліцією, і СБУ, і прокуратурою... вона почалася, в цілому, у великих масштабах, наскільки я знаю, у 2014 році", - додав він.

Нагадаємо, починаючи з 2015 року, в Україні до суду спрямовано матеріали 523 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу "Порушення правил охорони та використання надр". Під статтю підпадає, зокрема, незаконний видобуток бурштину.