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Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій

Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 112404 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих територій передавати будь-яку важливу інформацію про російських загарбників українським спецслужбам та військовим. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Хочу сказати саме зараз мешканцям тимчасово окупованої території. Хоч би що обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. У кращому разі. Якщо встигнуть. Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму... І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти", - сказав він.

Зеленський додав: якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це.

Він також закликав обовʼязково допомагати нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без звʼязку.

"Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів", - сказав він.

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