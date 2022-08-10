Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий

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"Хочу сказать именно сейчас жителям временно оккупированной территории. Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют. Мы выгнали российскую армию из северных областей. Мы выгнали оккупантов из нашего Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и вообще с юга нашего государства. Будет время, когда они убегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма... И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь", - сказал он.

Зеленский добавил: если вы владеете любой важной информацией о враге, пожалуйста, сообщите ее безопасным для себя способом нашим спецслужбам, нашим военным. Если вы знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом.

Он также призвал обязательно помогать нашим людям на оккупированной территории, которые остались сами или без связи.

"Говорите с ними, поддерживайте их, рассказывайте им о нашей борьбе и о возможности эвакуироваться на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов как живой щит. Украина вернет все свое, и должна сохранить больше жизней", - сказал он.

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