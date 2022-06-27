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Зеленський зустрівся з президентом Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Зеленського.
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"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з президентом Маєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", – ідеться у повідомленні.
Нагдаємо
Сьогодні Мая Санду відвідала зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині.