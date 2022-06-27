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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський зустрівся з президентом Молдови

Зеленський зустрівся з президентом Молдови

Київ • УНН

 • 139739 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Цитата

"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з президентом Маєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", – ідеться у повідомленні.

Нагдаємо

Сьогодні Мая Санду відвідала зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині.

23 чеврня Єврорада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

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