Зеленський зустрівся з президентом Молдови

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"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з президентом Маєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", – ідеться у повідомленні.

Нагдаємо

Сьогодні Мая Санду відвідала зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині.