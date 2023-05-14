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Зеленський зустрівся з членами Кабінету з питань безпеки ФРН: говорили про винищувачі

Зеленський зустрівся з членами Кабінету з питань безпеки ФРН: говорили про винищувачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету з питань безпеки. Зокрема, Зеленський висловив сподівання на лідерство Німеччини й у формуванні повітряної коаліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Повідомляється, що у межах офіційного візиту до Німеччини Зеленський провів зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН.

До зустрічі, участь у якій узяв також Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, долучилися віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек, міністр закордонних справ Анналена Бербок, міністр оборони Борис Пісторіус, міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце та міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Зазначається, що Зеленський наголосив, що такий формат зустрічі є унікальним і повністю відповідає високому рівню взаємодії, досягнутому між нашими державами.

«Ознайомивши членів Кабінету з питань безпеки ФРН із ситуацією на фронті та першочерговими потребами українських сил оборони, Глава Української держави наголосив на необхідності зняття обмежень і червоних ліній на постачання Україні всіх видів зброї», - йдеться в повідомленні.

Звертаючись до Федерального канцлера, Президент відзначив принципово новий характер двосторонніх взаємин.

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«Володимир Зеленський подякував канцлеру за його особисту роль у цих перетвореннях і висловив сподівання на лідерство Німеччини й у формуванні повітряної коаліції»,- зазначається в повідомленні.

Також під час зустрічі було обговорено весь комплекс актуальних питань двосторонньої взаємодії.

«Окрему увагу приділили безпековій підтримці України та розвитку предметної співпраці в цьому напрямі; залученню ФРН до відбудови нашої країни, зокрема ролі приватного сектору в цьому процесі, а також взаємодії на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України»,- йдеться в повідомленні.

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Окрім того, йшлося про ключові напрями співпраці на міжнародній арені, зокрема про залучення ФРН до втілення української формули миру та організації Глобального саміту миру, сприяння в реалізації Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України».

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