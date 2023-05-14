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Зеленский встретился с членами Кабинета по вопросам безопасности ФРГ: говорили об истребителях

Зеленский встретился с членами Кабинета по вопросам безопасности ФРГ: говорили об истребителях

Киев • УНН

 • 898169 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета по вопросам безопасности. В частности, Зеленский выразил надежду на лидерство Германии и в формировании воздушной коалиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Сообщается, что в рамках официального визита в Германию Зеленский провел встречу с членами Кабинета по вопросам безопасности ФРГ.

К встрече, участие в которой принял также Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, присоединились вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер, министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Отмечается, что Зеленский отметил, что такой формат встречи является уникальным и полностью соответствует высокому уровню взаимодействия, достигнутому между нашими государствами.

«Ознакомив членов Кабинета по вопросам безопасности ФРГ с ситуацией на фронте и первоочередными потребностями украинских сил обороны, Глава Украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставки Украине всех видов оружия», - говорится в сообщении.

Обращаясь к Федеральному канцлеру, Президент отметил принципиально новый характер двусторонних взаимоотношений.

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«Владимир Зеленский поблагодарил канцлера за его личную роль в этих преобразованиях и выразил надежду на лидерство Германии и в формировании воздушной коалиции», - отмечается в сообщении.

Также во время встречи был обсужден весь комплекс актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

«Отдельное внимание уделили безопасности поддержке Украины и развитию предметного сотрудничества в этом направлении; привлечению ФРГ к восстановлению нашей страны, в частности роли частного сектора в этом процессе, а также взаимодействию на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины», - говорится в сообщении.

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Кроме того, речь шла о ключевых направлениях сотрудничества на международной арене, в частности о привлечении ФРГ к воплощению украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, содействие в реализации Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы «Зерно из Украины».

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