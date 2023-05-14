Працюємо над створенням коаліції винищувачів: Президент про візит до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Однією із цілей візиту Президента Володимира Зеленського до країн Європи – це робота над створенням коаліції винищувачів. Зеленський також планує звернутися до Німеччини, щоб вона підтримала Україну в цій коаліції. Про це він заявив під час спільної пресконференції з канцлером Шольцом, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується винищувачів. Я залишив це на другу частин нашої зустрічі з канцлером… Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатися і до німецької сторони, щоб підтримали Україну в цій коаліції. Для нас це важливо», - розповів Зеленський.
Доповнення
Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29. Нідерланди ведуть переговори з країнами Європи та партнерами щодо постачання сучасних літаків F-16 Україні.