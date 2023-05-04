Нідерланди ведуть переговори з країнами Європи щодо F-16 для України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Нідерланди ведуть переговори з країнами Європи та партнерами щодо постачання сучасних літаків F-16 Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час прес-конференції з Володимиром Зеленським у Гаазі, передає кореспондент УНН.
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"З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, Данією, Великою Британією, іншими партнерами для того, щоб привести це до завершення. Ми ще не наблизилися до цього. Це дуже чутлива тема", - заявив він.
Деталі
Рютте порівняв передачу сучасних літаків Україні з постачаннями інших видів зброї, такими, як гаубиці та танки Leopard.
"Це досягло завершення, і зараз ми працюємо над цим. Зараз ми вже постачаємо іншу техніку до України. Щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту та уряду", - наголосив він.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує сучасних бойових літаків для захисту повітряного простору, тому немає жодних причин для відмов партнерів у постачанні авіації.