Работаем над созданием коалиции истребителей: Президент о визите в Европу

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«Что касается истребителей. Я оставил это на вторую частей нашей встречи с канцлером… Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для этого. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно», - рассказал Зеленский.

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Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29. Нидерланды ведут переговоры со странами Европы и партнерами о поставках современных самолетов F-16 Украине.