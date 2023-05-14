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Работаем над созданием коалиции истребителей: Президент о визите в Европу

Киев • УНН

 • 853460 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Одной из целей визита Президента Владимира Зеленского в страны Европы – это работа над созданием коалиции истребителей. Зеленский также планирует обратиться к Германии, чтобы она поддержала Украину в этой коалиции. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Шольцом, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Что касается истребителей. Я оставил это на вторую частей нашей встречи с канцлером… Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для этого. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29. Нидерланды ведут переговоры со странами Европы и партнерами о поставках современных самолетов F-16 Украине.

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