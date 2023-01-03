Зеленський знову провів Ставку: заслухав Залужного про фронт та Буданова про кроки ворога

Цитата

"Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді Кирила Буданова", - повідомив Зеленський у Telegram.

Деталі

Глава держави наголосив, що під час засідання Ставки ще і ще раз опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

"Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги. Слава Україні!" - вказав Зеленський.

Доповнення

Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році.