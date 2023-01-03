Зеленський знову провів Ставку: заслухав Залужного про фронт та Буданова про кроки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання обговорили ситуацію на фронті та ймовірні кроки ворога найближчим часом, пише УНН.
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"Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді Кирила Буданова", - повідомив Зеленський у Telegram.
Деталі
Глава держави наголосив, що під час засідання Ставки ще і ще раз опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.
"Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги. Слава Україні!" - вказав Зеленський.
Доповнення
Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році.