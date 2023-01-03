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Зеленський знову провів Ставку: заслухав Залужного про фронт та Буданова про кроки ворога

Київ • УНН

 • 674938 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання обговорили ситуацію на фронті та ймовірні кроки ворога найближчим часом, пише УНН.

Зеленський знову провів Ставку: заслухав Залужного про фронт та Буданова про кроки ворога

Цитата

"Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді Кирила Буданова", - повідомив Зеленський у Telegram.

Деталі

Глава держави наголосив, що під час засідання Ставки ще і ще раз опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

"Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги. Слава Україні!" - вказав Зеленський.

Доповнення

Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році.

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