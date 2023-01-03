Зеленский снова провел Ставку: заслушал Залужного о фронте и Буданова о шагах врага

Цитата

"Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова", - сообщил Зеленский в Telegram.

Детали

Глава государства подчеркнул, что во время заседания Ставки еще и еще раз проработали вопросы обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих.

"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы. Слава Украине!" – указал Зеленский.

Дополнение

Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году.