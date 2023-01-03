Зеленский снова провел Ставку: заслушал Залужного о фронте и Буданова о шагах врага
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время заседания обсудили ситуацию на фронте и возможные шаги врага в ближайшее время, пишет УНН.
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"Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова", - сообщил Зеленский в Telegram.
Детали
Глава государства подчеркнул, что во время заседания Ставки еще и еще раз проработали вопросы обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих.
"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы. Слава Украине!" – указал Зеленский.
Дополнение
Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году.