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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский снова провел Ставку: заслушал Залужного о фронте и Буданова о шагах врага

Киев • УНН

 • 674938 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время заседания обсудили ситуацию на фронте и возможные шаги врага в ближайшее время, пишет УНН.

Зеленский снова провел Ставку: заслушал Залужного о фронте и Буданова о шагах врага

Цитата

"Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова", - сообщил Зеленский в Telegram.

Детали

Глава государства подчеркнул, что во время заседания Ставки еще и еще раз проработали вопросы обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих.

"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы. Слава Украине!" – указал Зеленский.

Дополнение

Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году.

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