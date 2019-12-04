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Зеленський зібрав церковників і попросив поради щодо "нормандської зустрічі"

Зеленський зібрав церковників і попросив поради щодо "нормандської зустрічі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський напередодні саміту у Нормандському форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України. У зв’язку з переговорами лідерів країн Нормандського формату Президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Президент наголосив, що через три роки блокування зустрічі “Нормандської четвірки” з’явилася можливість розпочати діалог. Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради.

“Тоді відчуватиму, що всі ми разом”, — сказав він.

Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали Президенту сили, терпіння й Божого благословення на переговорах лідерів країн — учасниць Нормандського формату, йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

“Представники церков і релігійних організацій також висловили занепокоєння стосовно законопроекту № 0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, відзначили питання виділення землі для зведення культових споруд, а також наголосили на необхідності співпраці для підтримки безпеки всередині країни”, — йдеться у повідомленні.

Президент запевнив у готовності до зустрічей і розв’язання проблем, відзначили в Офісі Президента.

Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Востаннє зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

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