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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14797 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104144 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79117 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104066 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 116525 просмотра

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Зеленский собрал церковников и попросил совета относительно "нормандской встречи"

Зеленский собрал церковников и попросил совета относительно "нормандской встречи"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский накануне саммита в нормандской формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. В связи с переговорами лидеров стран Нормандского формата Президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Президент подчеркнул, что через три года блокировки встречи “Нормандской четверки” появилась возможность начать диалог. Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы.

“Тогда буду чувствовать, что все мы вместе”, — сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали Президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран — участниц Нормандского формата, говорится в сообщении Офиса Президента.

Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

“Представители церквей и религиозных организаций также выразили обеспокоенность относительно законопроекта № 0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, отметили вопросы выделения земли для строительства культовых сооружений, а также подчеркнули необходимость сотрудничества для поддержания безопасности внутри страны”, — говорится в сообщении.

Президент заверил в готовности к встречам и решению проблем, отметили в Офисе Президента.

Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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