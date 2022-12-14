Зеленський зібрав Ставку: обговорили посилення ППО та ПРО України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
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"Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
Про що ще говорили
Учасники ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті, обговорили нагальні потреби сил оборони, а також проаналізували останні дії ворога та шляхи протидії йому.
Окрему увагу приділили безпеці на кордоні України і відновленню енергетичної системи.
Хто брав учать у засіданні
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ оперативних напрямків, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Нагадаємо
Вранці 14 грудня сили ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищили усі 13 запущених дронів "Шахед".