Зеленский собрал Ставку: обсудили усиление ПВО и ПРО Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.
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"Продолжилась работа над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
О чем еще говорили
Участники ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте, обсудили неотложные потребности сил обороны, а также проанализировали последние действия врага и пути противодействия ему.
Отдельное внимание уделили безопасности на границе Украины и восстановлению энергетической системы.
Кто принимал участие в заседании
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками оперативных направлений, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Напомним
Утром 14 декабря силы ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уничтожили все 13 запущенных дронов "Шахед".