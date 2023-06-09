Зеленський зібрав Ставку: говорили про ситуацію на передовій, посилення артилерії і ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Основну увагу приділили ситуації на передовій, а також посиленню артилерії і ППО, передає УНН.
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"Провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ.
Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО", - повідомив Зеленський.
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Крім того, Президент зверувся до українських воїнів, до всіх, хто цими днями в особливо важких боях.
"Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке дійсно є життям України. Бо настільки Україна вільна – наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена – наскільки ви, наші воїни, результативні", - зазначив Зеленський.
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