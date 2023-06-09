Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой, усилении артиллерии и ПВО

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"Провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативных направлений, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел.

Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", - сообщил Зеленский.

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Кроме того, Президент обратился к украинским воинам, ко всем, кто в эти дни в особо тяжелых боях.

"Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизни, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна – насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена – насколько вы, наши воины, результативны", - отметил Зеленский.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники.