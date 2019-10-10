Зеленський заявив, що ЗМІ в Україні мають бути незалежними і українськими
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Засоби масової інформації в Україні мають бути незалежними і володіти ними мають громадяни країни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
“ЗМІ мають бути незалежними і українськими. Ми зараз говоримо про земельну реформу, і більшість каже, що це ж наша українська земля, тому власниками повинні бути українці. Я згоден на 100%, і треба це міняти в законі. І беніфіціарами кінечними теж повинні бути тільки українці”, — зазначив Президент.
За його словами, західні інвестори можуть бути власниками медіа в Україні, але за умови, якщо вони приїдуть в країну і набудуть українського громадянства.
Нагадаємо, запропонована владою модель відкриття ринку землі передбачає її купівлю та продаж українськими фізичними та юридичними особами. Та це лише де-юре, де факто — іноземці отримають на українську землю рівноцінні із громадянами України права.