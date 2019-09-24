Землю віддадуть іноземцям, села залишать без грошей: експерти про реформу Зеленського

"Так, право на купівлю та продаж українських земель матимуть українські фізичні та юридичні особи. Але ж власником такої юрособи може бути іноземець. Умовно, якщо якийсь Ротшильд зареєструється в Україні як юридична особа, то він зможе купити землі сільськогосподарського призначення. І ніяких запобіжників цьому сьогодні немає.

Це означає, що запропонованим проектом ЗУ влада робить українську землю зручним об'єктом для фінансових спекуляцій", - каже Соколов.

Цей законопроект не виключає можливість скуповувати українську землю, зокрема і для росіян, продовжив експерт.

"Коли я кажу про росіян, я не маю на увазі звичайних громадян, від них, думаю шкоди було б не багато - я кажу про олігархів РФ, які по суті є продовженням російського політичного режиму, з громадянством інших країн: США, Британії. Вони вміють реєструвати свої фірми в офшорах. Тому виникає питання, а як їх обмежувати?", - наголошує Соколов.

Його думку розділяє голова асоціації "Аграрний союз України" Геннадій Новіков. Він вважає, що у разі прийняття запропонованого проекту ЗУ переважна більшість українських земель дістанеться іноземцям.

"Українському аграрному бізнесу конкурувати з грошима іноземців в принципі не можливо. В цій частині автори законопроекту перебільшили себе. У жодній країні світу продаж сільськогосподарських земель не відбувався без обмежень", - каже він.

При цьому місцеві бюджети залишать без грошей. Мова йде про втрату приблизно 1 млрд грн щорічних находжень за кожні 6% землі, зазначає Новіков.

"Сьогодні землі сільськогосподарського призначення орендуються агрохолдингами. А з орендної плати сплачується ПДФО. Його левова частка іде в місцеві бюджети. Якщо зникає оренда - зникає й цей податок. А це - 20% від орендної плати.

Якщо у перший рік після зняття мораторію продадуть 6% сільськогосподарських земель , а це десь 2 млн га, то місцеві бюджети втратять 40 млн дол. або 977,7 млн грн податку. Бо сьогодні оренда землі в середньому коштує 100 дол. за га, відповідно 2 млн га - це 40 млн дол. або майже 1 млрд грн податку. І це тільки за 6% проданих земель, кожен новий рік і новий продаж - така ж сума бюджетних втрат", - пояснив експерт.

Крім ПДФО, місцеві бюджети лишаться підтримки з боку агровиробників у вигляді соціальної допомоги: будівництва доріг, дитячих садочків, шкіл, додає Новіков.

"Один раз заплатив за купівлю землі - і все на цьому, більше ніхто нікому не допомагатиме. Тому, коли кажуть, що відкриттям ринку землі роблять благо для пайовика - це не так. Яке ж тут благо - один раз кошти отримав і все, більше ніякої підтримки , яка сьогодні існує на постійній основі. Тільки ворог міг придумати таку модель ринку землі", - резюмував експерт.

Раніше свою думку щодо запропонованої владою моделі ринку землі висловив економічний експерт Павло Мороз.

На його переконання, простий продаж землі - це "гроші тут і зараз", які не стануть імпульсом для принципового оновлення та зростання економіки. І також попередив, що у разі введення обмежень на земельний банк "в одні руки" для агровиробників, регіони залишаться без колишніх фінансових надходжень.