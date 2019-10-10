Зеленский заявил, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими

“СМИ должны быть независимыми и украинском. Мы сейчас говорим о земельной реформе, и большинство говорит, что это наша украинская земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. И бенифициары конечных тоже должны быть только украинцы”, — отметил Президент.

По его словам, западные инвесторы могут быть собственниками медиа в Украине, но при условии, если они приедут в страну и приобретут украинское гражданство.

Напомним, предложенная властью модель открытия рынка земли предполагает ее покупку и продажу украинскими физическими и юридическими лицами. Но это лишь де-юре, де-факто — иностранцы получат на украинскую землю равноценны с гражданами Украины права.