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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими

Киев • УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Средства массовой информации в Украине должны быть независимыми и владеть ими имеют граждане страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими

“СМИ должны быть независимыми и украинском. Мы сейчас говорим о земельной реформе, и большинство говорит, что это наша украинская земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. И бенифициары конечных тоже должны быть только украинцы”, — отметил Президент.

По его словам, западные инвесторы могут быть собственниками медиа в Украине, но при условии, если они приедут в страну и приобретут украинское гражданство.

Напомним, предложенная властью модель открытия рынка земли предполагает ее покупку и продажу украинскими физическими и юридическими лицами. Но это лишь де-юре, де-факто — иностранцы получат на украинскую землю равноценны с гражданами Украины права.

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