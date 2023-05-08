Зеленський заявив, що є хороші новини щодо боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним щодо боєприпасів. Президент зазначив, що є хороші новини з цього приводу. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати", - сказав Зеленський.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Зокрема, були доповіді щодо підготовки нових підрозділів.
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