Зеленський заявив про загрозу з боку Росії та Білорусі у разі фактичного об'єднання

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За словами Зеленського, створення “справжньої союзної держави” між Білоруссю і Росією — це реальна загроза для України. Так країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і робити серйозний тиск, адже вони наполегливо співпрацюють одна з одною.

Доповнення

Кулеба заявив, що своїми діями Олександр Лукашенко рухає Білорусь у бік РФ та позбавляє себе діалогу з рештою світу.

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