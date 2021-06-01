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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Зеленський заявив про загрозу з боку Росії та Білорусі у разі фактичного об'єднання

Київ • УНН

 • 19438 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив про небезпеку для України у разі створення Росією та Білоруссю союзної держави. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише УНН.

Зеленський заявив про загрозу з боку Росії та Білорусі у разі фактичного об'єднання

Деталі

За словами Зеленського, створення “справжньої союзної держави” між Білоруссю і Росією — це реальна загроза для України. Так країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і робити серйозний тиск, адже вони наполегливо співпрацюють одна з одною.

Доповнення

Кулеба заявив, що своїми діями Олександр Лукашенко рухає Білорусь у бік РФ та позбавляє себе діалогу з рештою світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу і Криму

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