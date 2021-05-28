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Своїми діями Лукашенко рухає Білорусь у бік РФ - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Своїми діями Олександр Лукашенко рухає Білорусь у бік РФ та позбавляє себе діалогу з рештою світу. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.

Своїми діями Лукашенко рухає Білорусь у бік РФ - міністр

Цитата

Кулеба запевнив, що Україна ніколи не втручається, не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

“Як держава, ми зацікавлені а тому, щоб поруч з нами була європейська, стабільна те демократична Білорусь. На жаль, своїми діями Олександр Лукашенко позбавляє і себе можливостей для цивілізованого діалогу з рештою світу, і нас до якихось конструктивних можливих в перспективі кроків щодо нього. Зараз ці кроки неможливі і, власне, до ситуації і з Ryanair були неможливі. Вже він сам собі відрізає шлях і залишає собі лише одну дорогу — це дорога до ще тіснішого союзу і, по суті, де-факто можливо це навіть завершиться поглинанням Білорусі Російською Федерацією під тим чи іншим приводом”, — наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що в цій ситуації Україна має дбати про свою національна безпеку.

“Тому що подальше зближення Білорусі з Росією — це симетричне зростання загрози, використання Білорусі Російською Федерацією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми безумовно маємо враховувати і враховуємо, ухвалюючи ті чи інші рішення. Олександр Лукашенко своїми діями не залишає просто можливості вибудовувати з ним будь-які стосунки. Це не вибір України — збільшувати для себе російську загрозу на білоруському напрямку. Це вибір президента Лукашенка. Він обрав цей шлях. Якщо людина вирішила стрибнути з мосту і вже стрибнула, ти її вже не спіймаєш. Він своїми діями рухає свою країну в бік Російської Федерації. Це правда, що ризики для нас ростуть, але ми не можемо йти на компроміс з людиною, яка вдається до таких дій”, — резюмував міністр.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Санкції ЄС проти Білорусі

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу.

Заборона авіасполучення з Білоруссю

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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