Своими действиями Лукашенко движет Беларусь в сторону РФ - министр

Цитата
Кулеба заверил, что Украина никогда не вмешивается, не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
“Как государство, мы заинтересованы а потому, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная то демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас к каким-то конструктивных возможных в перспективе шагов к нему. Сейчас эти шаги невозможны и, собственно, к ситуации и с Ryanair были невозможны. Уже он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу — это путь к еще более тесному союзу и, по сути, де-факто возможно это даже завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом”, — отметил Кулеба.
Он также отметил, что в этой ситуации Украина должна заботиться о своей национальной безопасности.
“Потому что дальнейшее сближение Беларуси с Россией — это симметричный рост угрозы, использование Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы безусловно должны учитывать и учитываем, принимая те или иные решения. Александр Лукашенко своими действиями не оставляет просто возможности выстраивать с ним любые отношения. Это не выбор Украины — увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор президента Лукашенко. Он выбрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста и уже прыгнул, ты ее уже не поймаешь. Он своими действиями движет свою страну в сторону Российской Федерации. Это правда, что риски для нас растут, но мы не можем идти на компромисс с человеком, который прибегает к таким действиям”, — резюмировал министр.
Контекст
В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Санкции ЕС против Беларуси
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.
Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.
Прекращение полетов над Беларусью
Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам.
При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.
Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.