Своими действиями Лукашенко движет Беларусь в сторону РФ - министр

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Кулеба заверил, что Украина никогда не вмешивается, не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

“Как государство, мы заинтересованы а потому, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная то демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас к каким-то конструктивных возможных в перспективе шагов к нему. Сейчас эти шаги невозможны и, собственно, к ситуации и с Ryanair были невозможны. Уже он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу — это путь к еще более тесному союзу и, по сути, де-факто возможно это даже завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом”, — отметил Кулеба.

Он также отметил, что в этой ситуации Украина должна заботиться о своей национальной безопасности.

“Потому что дальнейшее сближение Беларуси с Россией — это симметричный рост угрозы, использование Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы безусловно должны учитывать и учитываем, принимая те или иные решения. Александр Лукашенко своими действиями не оставляет просто возможности выстраивать с ним любые отношения. Это не выбор Украины — увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор президента Лукашенко. Он выбрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста и уже прыгнул, ты ее уже не поймаешь. Он своими действиями движет свою страну в сторону Российской Федерации. Это правда, что риски для нас растут, но мы не можем идти на компромисс с человеком, который прибегает к таким действиям”, — резюмировал министр.