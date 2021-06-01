Зеленский заявил об угрозе со стороны России и Беларуси в случае фактического объединения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил об опасности для Украины в случае создания Россией и Беларусью союзного государства. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет УНН.
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По словам Зеленского, создание “настоящего союзного государства” между Беларусью и Россией — это реальная угроза для Украины. Так страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление, ведь государства настойчиво сотрудничают друг с другом.
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Кулеба заявил, что своими действиями Александр Лукашенко движет Беларусь в сторону РФ и лишает себя диалога с остальным миром.
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