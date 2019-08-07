Зеленський затвердив склад комісії з питань правової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №584/2019 , яким постановив затвердити Положення про Комісію з питань правової реформи та персональний склад Комісії, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
"Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити такі, що додаються: Положення про Комісію з питань правової реформи; персональний склад Комісії з питань правової реформи", - йдеться в документі.
Згідно з оприлюдненими на сайті положеннями, у складі Комісії з числа її членів утворюються робочі групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України, розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя, розвитку кримінального права, реформування кримінальної юстиції, розвитку юридичної освіти та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Співголовами Комісії Президент призначив заступника керівника Офісу Президента України Руслана Рябошапку та, за згодою, професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.
Робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції має очолити завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія" Анатолій Заєць.
Також Президент затвердив склад консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, 21 червня Зеленський утворив Комісію з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган при Президентові України і ліквідував Раду з питань судової реформи та Конституційну комісію.